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04:00, 2 августа 2026Мир

Иран уничтожил три американских истребителя F-35. Израиль боится жесткого ответа Трампа. Что он готовит?

КСИР уничтожил еще три американских истребителя F-35 в Иордании
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: US CENTCOM / X / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил еще три американских истребителя в Иордании, передает агентство IRNA. Удар нанесли несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак.

В результате уничтожены три истребителя F-35, еще три были повреждены. Пару дней назад, 30 июля, Тегеран атаковал американскую авиабазу в Иордании, что стало ответом на недавние атаки со стороны Вашингтона, в частности на остров Кешм. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35. Как подчеркнули в Тегеране, они намерены продолжать противодействовать военному присутствию Соединенных Штатов в регионе.

Жесткий удар по Ирану и паника в Израиле

Израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана, сообщает CBS. «США и Израиль планируют провести одну из самых жестких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана», — говорится в сообщении. Удары могут быть нанесены уже на этих выходных.

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В свою очередь, израильские чиновники начинают проявлять панические настроения из-за новых планов президента США Дональда Трампа бить по Исламской Республике, сообщают источники. По их данным, в правительстве еврейского государства царит очень напряженная атмосфера в связи возможным решением американского лидера возобновить удары по Ирану.

Как считают в Тель-Авиве, в настоящий момент Трамп как никогда близок к нанесению масштабного удара. Он расценивает переговоры как «затягивание времени», уверяют собеседники.

Трамп и завершение войны

В интервью американскому журналисту Стиву Груберу глава Белого дома попытался ответить на вопрос о сроках завершения конфликта, но не смог обозначить временную рамку его окончания. Трамп подчеркнул, что на него обрушиваются с критикой те же люди, что принимали решения во время войны во Вьетнаме.

Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго. <...> Это политика и это ужасно

Дональд Трамппрезидент США

Несмотря на напряженность в отношениях стран, ранее Дональд Трамп выразил уверенность в том, что с Ираном возможно заключить соглашение. В очередной раз глава Америки попытался убедить журналистов, что у США «все идет очень хорошо», и по итогу документ о мире будет подписан.

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