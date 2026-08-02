В Израиле занервничали из-за планов Трампа

N12: В правительстве Израиля царит напряжение из-за планов Трампа бить по Ирану

В правительстве Израиля царит очень напряженная атмосфера в связи вероятным решением главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении атак на Иран. Об этом говорится в сообщении телеканала N12, который ссылается на израильского чиновника.

Как уточняется, в Тель-Авиве считают, что сейчас президент США как никогда близок к нанесению масштабного удара по Ирану и расценивает переговоры как «затягивание времени». По мнению высокопоставленных лиц, Трамп пока не решил, каков будет масштаб ударов.

Напряжение достигло пика, считает собеседник. Он подчеркнул, что представленный Трампу сценарий предполагает возможность нанесения точечного удара по энергетической инфраструктуре Ирана. Такая мера может дестабилизировать обстановку в еврейском государстве.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил еще три американских истребителя в Иордании. Удар был нанесен баллистическими ракетами утром 1 августа.