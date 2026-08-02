Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ. Что известно о судьбе членов экипажа?

Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки морских дронов ВСУ

Торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Два морских дрона ВСУ атаковали мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

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Все 17 членов экипажа выжили

Лихачев рассказал, что все члены экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно.

Он сообщил, что интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном из Египта, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Семнадцатого нашли и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота.

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FESCO прокомментировала потопление судна

Транспортная группа FESCO продолжает работать в штатном режиме после инцидента с судном «Янина. Об этом заявили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

«Группа продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что основным приоритетом остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей, а также соблюдение интересов клиентов и партнеров.

Атаки ВСУ на суда в Черном море

Украинские войска не в первый раз нападают на гражданские суда. Министерство обороны России сообщало, что вечером 9 февраля ВСУ попытались атаковать транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Для этого украинские войска использовали беспилотные морские дроны.

Атаку отразили патрульные корабли и авиация ВМФ России. Они открыли огонь, один из катеров был уничтожен, другие подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Гражданские суда и корабли ВМФ не получили повреждения, утверждает Минобороны.

