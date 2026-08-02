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04:11, 2 августа 2026 (обновлено: 04:12, 2 августа 2026)Мир

Вспышка «взрывной» диареи вынудила фермеров в США уничтожить урожай

Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за вспышки циклоспороза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glen Hayoge / Unsplash

Американские фермеры уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза — заболевания, сопровождающегося кишечной инфекцией и «взрывной» диареей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов Америки связало вспышку заболевания с салатом, который подавался в ресторанах быстрого питания Taco Bell и был выращен на частных фермах в Центральной Мексике. Многие производители уничтожают урожай из-за того, что не могут найти покупателей, отмечает WSJ.

Кроме того, у фермеров возникли сомнения в целесообразности посадки новой партии салата в свете ситуации с распространением кишечной инфекции. Один из них признался, что вынужденное уничтожение урожая ввело фермеров в разочарование.

Ранее в американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом циклоспорой. Основным симптомом заболевания становятся частая водянистая диарея, которую в описании инфекции называют особенно сильной и внезапной. Также у пациентов могут появиться боли и спазмы в животе, вздутие, потеря аппетита, тошнота и слабость. Без лечения диарея может длиться несколько недель.

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