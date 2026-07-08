В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

People: Вызвавший вспышку внезапной диареи в США источник пока не установлен

В американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом циклоспорой (Cyclospora), которое сопровождается кишечной инфекцией и тяжелой диареей. Об этом сообщает People со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным специалистов, количество заболевших в регионе выросло до 572 человек. При этом источник заражения, вызвавший вспышку, пока не установлен. Сообщается, что паразит Cyclospora обычно попадает в организм человека через зараженные продукты или воду, чаще всего речь идет о свежих овощах, зелени и фруктах.

Основным симптомом заболевания становятся частая водянистая диарея, которую в описании инфекции называют особенно сильной и внезапной. Также у пациентов могут появиться боли и спазмы в животе, вздутие, потеря аппетита, тошнота и слабость. Без лечения диарея может длиться несколько недель.

По данным специалистов, инфекция обычно не представляет смертельной опасности, но может привести к обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Для профилактики медики советуют тщательно мыть фрукты, овощи перед употреблением и соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи.

Ранее колопроктолог Алина Амаро рассказала, как избежать диареи путешественника. Она посоветовала в путешествиях пить бутилированную воду и не употреблять сырую еду.