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Забота о себе
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12:34, 8 июля 2026Забота о себе

В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

People: Вызвавший вспышку внезапной диареи в США источник пока не установлен
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом циклоспорой (Cyclospora), которое сопровождается кишечной инфекцией и тяжелой диареей. Об этом сообщает People со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным специалистов, количество заболевших в регионе выросло до 572 человек. При этом источник заражения, вызвавший вспышку, пока не установлен. Сообщается, что паразит Cyclospora обычно попадает в организм человека через зараженные продукты или воду, чаще всего речь идет о свежих овощах, зелени и фруктах.

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Основным симптомом заболевания становятся частая водянистая диарея, которую в описании инфекции называют особенно сильной и внезапной. Также у пациентов могут появиться боли и спазмы в животе, вздутие, потеря аппетита, тошнота и слабость. Без лечения диарея может длиться несколько недель.

По данным специалистов, инфекция обычно не представляет смертельной опасности, но может привести к обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Для профилактики медики советуют тщательно мыть фрукты, овощи перед употреблением и соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи.

Ранее колопроктолог Алина Амаро рассказала, как избежать диареи путешественника. Она посоветовала в путешествиях пить бутилированную воду и не употреблять сырую еду.

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