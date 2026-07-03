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Забота о себе
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16:35, 3 июля 2026Забота о себе

Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

Колопроктолог Амаро: Чтобы избежать диареи путешественника, необходимо чаще мыть руки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: tawanroong / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Алина Амаро дала пять советов, которые позволят избежать «диареи путешественника» во время отпуска. Ее рекомендации приводит издание Terra.

Во-первых, по словам Амаро, во время отпуска необходимо пить исключительно фильтрованную или бутилированную воду. Стоит избегать льда и напитков неизвестного происхождения. Во-вторых, врач отметила, что важна тщательная термическая обработка продуктов. Не нужно употреблять в путешествии сырую еду и блюда, которые хранились в сомнительных местах.

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В-третьих, специалистка призвала как можно чаще мыть руки, особенно перед тем, как сесть за обеденный стол. В-четвертых, важно сохранять регулярный график приема пищи, даже если распорядок дня во время поездки поменялся. В-пятых, Амаро посоветовала поддерживать достаточный уровень гидратации на протяжении всего дня, особенно в местах с жарким климатом.

Ранее инфекционист Елена Мескина раскрыла самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Для профилактики этого заболевания она порекомендовала сделать прививку.

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