Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

Колопроктолог Амаро: Чтобы избежать диареи путешественника, необходимо чаще мыть руки

Колопроктолог Алина Амаро дала пять советов, которые позволят избежать «диареи путешественника» во время отпуска. Ее рекомендации приводит издание Terra.

Во-первых, по словам Амаро, во время отпуска необходимо пить исключительно фильтрованную или бутилированную воду. Стоит избегать льда и напитков неизвестного происхождения. Во-вторых, врач отметила, что важна тщательная термическая обработка продуктов. Не нужно употреблять в путешествии сырую еду и блюда, которые хранились в сомнительных местах.

В-третьих, специалистка призвала как можно чаще мыть руки, особенно перед тем, как сесть за обеденный стол. В-четвертых, важно сохранять регулярный график приема пищи, даже если распорядок дня во время поездки поменялся. В-пятых, Амаро посоветовала поддерживать достаточный уровень гидратации на протяжении всего дня, особенно в местах с жарким климатом.

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