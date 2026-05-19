11:21, 19 мая 2026

Врач назвала самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наиболее эффективную защиту от клещевого энцефалита за счет выработки необходимого иммунитета дает лишь трижды введенная вакцина. Об этом заявила врач-инфекционист Елена Мескина в разговоре с агентством РИА Новости.

«К сожалению, у нас нет средств для лечения вируса клещевого энцефалита, поэтому единственным методом надежной профилактики является прививка, которая является доступной. Но надо помнить, для того чтобы получить хороший защитный иммунитет, нужно сделать три прививки», — объяснила специалист. Она добавила, что постановка трех прививок займет более полугода: первые две нужно сделать с интервалом примерно в месяц, а третью — спустя полгода.

Мескина уточнила, что количество эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в стране не увеличивается — из года в год в список входят одни и те же территории, включая Сибирь, Дальний восток и север России.

Врач отметила, что в зоне риска находятся люди, чья деятельность связана с животноводством и частым пребыванием на природе. Они должны в обязательном порядке прививаться от этой инфекции. Помимо этого, гражданам, которые собираются в поездку в эндемичный по клещевому энцефалиту регион РФ, стоит заблаговременно подготовиться к ней и вакцинироваться.

Ранее биолог Роман Хряпин предупредил, что бороться с клещами с помощью распыления инсектицида типа ДДТ опасно для здоровья.

