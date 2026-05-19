Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 19 мая 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Волоховка в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Волоховку в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Рубежное, Рясное и Бударки Харьковской области, а также Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что с начала года до середины мая Россия взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, с января Российская армия заняла более 1800 квадратных километров территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Москвич на первой встрече отдал девушке пять слитков золота и наличные

    В Госдуме пригрозили уничтожить Литву за 15 минут после заявления главы МИД о Калининграде

    В МИД заявили о росте рисков «лобовой сшибки» НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok