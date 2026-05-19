Минобороны России заявило о контроле над селом Волоховка в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль Волоховку в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Рубежное, Рясное и Бударки Харьковской области, а также Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что с начала года до середины мая Россия взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, с января Российская армия заняла более 1800 квадратных километров территории.