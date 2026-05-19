13:06, 19 мая 2026Культура

Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

Шура может заработать более 1,5 миллиона рублей за концерт в день рождения
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) может заработать более 1,5 миллиона рублей за концерт в день своего рождения. Об этом пишет РИА Новости.

20 мая артисту исполнится 51 год. По данным агентства, Шура отметит это событие в окружении поклонников в одном из московских баров. Стоимость билетов на концерт начинается с 12,5 тысячи рублей, места у сцены обойдутся зрителям в 18,5 тысячи.

На момент публикации реализовано около 56 процентов билетов.

Ранее Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами». Артист призвал фанатов не дарить ему на концертах еду и цветы, поскольку зрители уже заплатили за билет и не обязаны тратиться дополнительно.

