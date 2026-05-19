В еще одной стране Прибалтики объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха

Бывший СССР
13:56, 19 мая 2026

В пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

В пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Об этом сообщает Delfi.lv в Telegram.

«В Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском и Вецпиебалгском краях объявлено о возможной угрозе в воздушном пространстве», — говорится в публикации.

Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Позднее стало известно, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

