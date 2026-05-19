Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 19 мая 2026Бывший СССР

Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

МО Эстонии: Таллин не разрешал Украине использовать свое воздушное пространство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство. Об этом, ссылаясь на слова министра обороны республики Ханно Певкура, пишет Reuters.

«Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», — передает агентство слова Певкура.

В Министерстве отметили, что БПЛА, вероятней всего, принадлежит Украине, в данный момент идут его поиски.

Ранее стало известно, что в пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

    Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok