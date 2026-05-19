Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

МО Эстонии: Таллин не разрешал Украине использовать свое воздушное пространство

Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство. Об этом, ссылаясь на слова министра обороны республики Ханно Певкура, пишет Reuters.

«Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», — передает агентство слова Певкура.

В Министерстве отметили, что БПЛА, вероятней всего, принадлежит Украине, в данный момент идут его поиски.

Ранее стало известно, что в пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.