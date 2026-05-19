15:16, 19 мая 2026Спорт

Первая ракетка мира пожаловалась на стену между белорусами и украинцами

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о взаимоотношениях с соперницами с Украины. Об этом сообщает Vogue.

Она отметила, что уважает отказ украинок от рукопожатий. «Понимаю, что это не личное. Они таким образом посылают сигнал. Но было очень тяжело из-за количества ненависти, которое я получала от людей в туре», — заявила Соболенко.

Теннисистка добавила, что считает спорт местом для объединения людей. «Украинцы и белорусы столько лет были как братья и сестры. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь», — пожаловалась Соболенко.

Ранее Соболенко пригрозила бойкотом турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). «Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых», — заявила теннисистка.

