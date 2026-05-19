Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 19 мая 2026Мир

На Западе дали России и Украине совет по переговорам

Дизен: России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь готовности Запада вступить в диалог. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Россия и Украина должны вести прямые переговоры. В идеале, Запад должен участвовать в переговорах, поскольку речь идет о войне за европейскую архитектуру безопасности. Однако европейские правительства саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец войне», — говорится в публикации.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok