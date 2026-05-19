На Западе дали России и Украине совет по переговорам

Дизен: России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь Запада

России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь готовности Запада вступить в диалог. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Россия и Украина должны вести прямые переговоры. В идеале, Запад должен участвовать в переговорах, поскольку речь идет о войне за европейскую архитектуру безопасности. Однако европейские правительства саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец войне», — говорится в публикации.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.