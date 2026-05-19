16:50, 19 мая 2026

Пожилая женщина въехала на машине в здание бассейна и упала в воду

Юлия Юткина
В Южной Корее 74-летнюю женщину спасли из машины, упавшей в бассейн. Об этом сообщает Need To Know.

Как стало известно полиции, женщина уезжала из бассейна домой. Сев в машину, она случайно включила задний ход и врезалась на парковке в другой автомобиль. Затем она ускорилась вперед и заехала на бордюр. Потеряв управление, она въехала в стеклянную стену здания бассейна и пробила ее.

Машина перевернулась и рухнула в воду с пятиметровой высоты. В тот момент в крытом бассейне занимались около 10 человек. Они бросились вытаскивать водительницу из машины. После один из инструкторов провел ей сердечно-легочную реанимацию. Пожилую женщину доставили в больницу в сознании, но с сильными болями в груди.

В инциденте также пострадала одна из посетительниц бассейна. Осколки от разбитого стекла оставили на ней несколько порезов.

Ранее сообщалось, что в городе Ла-Сьота, Франция, 38-летняя женщина случайно утопила машину в крытом бассейне. В этот момент в автомобиле была не только женщина, но и ее пятилетняя дочь.

