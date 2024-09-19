Тела пропавших в 1976 году пенсионеров нашли в реке. Было много теорий об их исчезновении, но ни одна не подтвердилась

В США в реке нашли останки двух пенсионеров, таинственно пропавших в 1976 году

В штате Иллинойс, США, рыбаки случайно нашли на дне реки машину с останками двух человек. Экспертиза установила, что они принадлежат пожилым мужчинам, пропавшим 48 лет назад. Последний раз деловых партнеров видели на фермерском аукционе. Они уехали с него на автомобиле и бесследно исчезли. История их пропажи показалась общественности настолько загадочной, что породила множество теорий.

Пенсионеры покинули свои дома в феврале 1976 года и пропали

72-летний Эверетт Хоули попрощался с женой 19 февраля 1976 года. Он обещал вернуться к пяти вечера, чтобы помочь больной супруге с делами по дому. Хоули часто куда-то уезжал со своим коллегой и другом, 65-летним Кларенсом Оуэнсом. Вместе они перепродавали недвижимость и путешествовали по проселочным дорогам северного Иллинойса в поисках ферм для купли-продажи.

В то утро Оуэнс заехал за Хоули на свежевыкрашенном золотом «Шевроле Импала». Мужчины планировали посетить собрание организации ветеранов вооруженных сил «Американский легион». Оно проводилось в честь выборов губернатора штата, и друзья хотели оценить выдвинувшихся на этот пост кандидатов.

Американский фермерский дом Фото: Three Lions / Getty Images

После собрания мужчины перекусили пирогом в любимой забегаловке и поехали к сыну Оуэнса. Там они встретили лишь невестку мужчины, которой и изложили свои дальнейшие планы.

Конечной целью поездки друзей была встреча с оценщиком. До нее они решили заскочить на аукцион, проводившийся на ферме по пути. Его ведущий и стал последним человеком, видевшим Оуэнса и Хоули

На его глазах они сели в машину и уехали. На встрече с оценщиком мужчины так и не появились — будто растворились в воздухе.

Неудачные поиски Оуэнса и Хоули породили множество теорий об их исчезновении

Обеспокоенные семьи Оуэнса и Хоули подняли тревогу на следующее утро, 20 февраля 1976 года. Полицейские думали, что мужчинам пришлось остановиться где-то на дороге из-за поломки машины. Другим их предположением была авария. Они исследовали маршрут пропавших друзей, но не нашли никаких свидетельств катастрофы.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Расследование продолжалось, но новых улик не появлялось. Отмечается, что у Оуэнса осталось трое сыновей, один из которых работал в полиции. Это способствовало более тщательным поискам.

Несколько департаментов различных юрисдикций работали сообща, чтобы найти мужчин. К этому делу даже привлекли пять самолетов. Все было бесполезно

Местные власти стали выдвигать и проверять новые теории. Согласно одной из них, мужчины просто сбежали. Однако это предположение быстро отвергли: и у Оуэнса, и у Хоули были дети, которым они были преданы. У Хоули также осталась жена. Они состояли в браке 47 лет и все еще любили друг друга.

Какое-то время полицейские думали, что пенсионеры стали жертвами мошенников, а потом начали подозревать, что кто-то решил расправиться с ними. Однако и это не выглядело правдоподобным.

Знакомые Оуэнса и Хоули утверждали, что у них была хорошая репутация среди фермеров и участников аукционов. У пенсионеров не было врагов

«Шевроле Импала» Фото: AP

Следствие зашло в тупик. Спустя год жены Хоули не стало: она не смогла вынести жизнь без любимого. Кто-то ждал, что мужчина появится на похоронах, но чуда не произошло, и семьи совсем потеряли надежду.

Многие верили, что мужчин похитили из-за их состоятельности

Еще одной распространенной теорией об исчезновении Хоули и Оуэнса стало их похищение. Она обрела особую популярность из-за инцидента, случившегося в мае 1976 года. Тогда после фермерского аукциона в штате Висконсин некий Уильям Экслайн взял в заложники кассира Фреда Ликелла. Он отобрал у него вырученные после торгов деньги и чеки.

Их общая сумма составила 85 тысяч долларов

Угрожая заложнику пистолетом, Экслайн заставил его сесть в служебную машину и высадил где-то на обочине. Ликелл не пострадал, но был сильно потрясен. В это время Экслайн пересек границу штата, но скрывался от правосудия недолго. Вскоре угнанный автомобиль нашли в Коннектикуте в кемпинге, принадлежавшем Экслайну. Мужчина пытался отрицать свою причастность к похищению Ликелла, но его все равно признали виновным и приговорили к десяти годам тюремного заключения.

После осуждения Экслайна в газетах стали подмечать общие черты дела Ликелла и исчезновения Оуэнса и Хоули. Выяснилось, что мужчины путешествовали с крупной суммой денег, поэтому вполне могли стать мишенью для похитителей. Однако и для этой теории не нашлось никаких доказательств. В 2005 году вышла одна из последних статей, освещавших исчезновение пожилых друзей, после чего разговоры об этой истории стихли.

Останки пенсионеров нашли на дне реки через 48 лет после их исчезновения

В марте 2024 года обычные рыболовы случайно наткнулись на затонувший автомобиль в реке Пекатоника. «Шевроле Импалу» 1966 года выпуска они заметили с помощью сонара. Машину пришлось доставать с помощью крана, поскольку она глубоко увязла в иле. Вскоре оказалось, что рыбаки нашли именно тот автомобиль, на котором Хоули и Оуэнс уехали с аукциона.

Фото: John Sekutowski / Unsplash

Внутри машины и на дне возле нее обнаружилось около 100 человеческих костей. ДНК-тест подтвердил, что они принадлежат пропавшим в 1976 году друзьям. Экспертиза показала, что мужчины при жизни не получили никаких травм. Таким образом, следствие наконец смогло исключить из рабочих версий насильственные причины исчезновения Хоули и Оэунса. Согласно последним данным, автомобиль оказался под водой в результате несчастного случая.

В августе 2024 года в США нашли еще две машины со скелетами внутри

34-летнюю Дорис Вурст и ее трехлетнюю дочь Карен из американского штата Флорида последний раз видели 7 ноября. Через четыре дня мать и дочь объявили пропавшими без вести.

Полиция Плантейшена заморозила дело Вурстов в 1975 году. На протяжении следующих четырех десятилетий следователи продолжали искать какие-то зацепки, но безрезультатно. Все изменилось, когда к поискам подключилась организация Sunshine State Sonar. Ее основатель Майкл Салливан и его брат обнаружили затонувший автомобиль «Шевроле Импала» в августе 2024 года.

В нем было два скелета, которые, предположительно, принадлежат матери и дочери Вурст, пропавшим 50 лет назад

Позже в двух кварталах от «Шевроле» Вурстов команда Салливана нашла еще одну машину с останками человека внутри. Полиция подтвердила, что они принадлежат ветерану Второй мировой войны, 83-летнему Берни Новику.

Известно, что мужчина страдал депрессией. Жена Новика рассказывала, что он неоднократно говорил, что загонит свой автомобиль в канал или озеро, чтобы уйти из жизни. В 2004 году он уехал из дома и не вернулся.