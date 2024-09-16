Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:28, 16 сентября 2024Из жизни

Останки пропавших 48 лет назад пенсионеров случайно нашли на дне реки

В США в реке нашли останки двух пенсионеров, пропавших в 1976 году

Фото: Tom Brenner / Reuters

В штате Иллинойс, США, рыбаки случайно нашли на дне реки машину с останками двух пожилых мужчин, пропавших 48 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

72-летний Эверетт Хоули и 65-летний Кларенс Оуэнс исчезли 19 февраля 1976 года. В тот день они посетили митинг, а затем отправились на фермерский аукцион. После Хоули и Оуэнс должны были назначить встречу, но так и не вышли на связь. Тогда их беспокоенные семьи обратились в полицию.

Сначала полицейские предполагали, что Хоули и Оуэнс попали в аварию. Они исследовали их маршрут, но не нашли никаких свидетельств катастроф. Тогда они решили, что пенсионеры могли сбежать или стать жертвами мошенников. Согласно последней выдвинутой теории, мужчин похитили как обеспеченных участников аукциона.

Материалы по теме:
В водах горного озера обнаружили сотни человеческих скелетов. Никто не знает, кто были эти люди и как они туда попали
В водах горного озера обнаружили сотни человеческих скелетов.Никто не знает, кто были эти люди и как они туда попали
15 августа 2024
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024

Лишь в марте рыбаки заметили на дне реки Пекатоника автомобиль «Шевроле Импала» 1966 года выпуска, увязший в иле. Именно на этой машине Хоули и Оуэнс уехали с аукциона. Внутри оказались около 100 человеческих костей. Экспертиза показала, что они принадлежат исчезнувшим пожилым мужчинам. Пока предполагается, что автомобиль оказался под водой в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в США нашли обломки разбившегося 17 лет назад маленького самолета. В нем были останки одного из двух пассажиров, летевших на нем, — писателя Брука Стауффера-младшего.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Любителей косметики с ретинолом предупредили об опасном побочном эффекте

      Волочкова решила судиться из-за пенсии

      Раскрыта доля россиян с накоплениями

      Стало известно о полученной Овечкиным травме на тренировке

      Зеленский подтвердил экспортные ограничения Китая на поставки дронов Украине

      Российским мужчинам назвали самый модный цвет волос

      Останки пропавших 48 лет назад пенсионеров случайно нашли на дне реки

      В российском городе посетитель караоке-ресторана устроил стрельбу из-за потерянного кольца

      Трамп назвал причину второго покушения на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше