Пропавший 17 лет назад самолет с останками пассажира нашли на дне озера

В США нашли самолет, разбившийся 17 лет назад, и останки пассажира в нем

В США нашли обломки разбившегося 17 лет назад маленького самолета и останки одного из двух пассажиров, летевших на нем. Об этом сообщает Associated Press.

В августе 2007 года 56-летний Брук Стауффер-младший вылетел с острова Макино в небольшой город в штате Мичиган. Когда самолет упал в озеро Гурон, им управляла невеста мужчины Карен Доддс.

Только через два месяца после крушения поисковикам удалось найти останки 52-летней женщины на дне озера. Самолет и тело Стауффера-младшего тогда так и не обнаружили. Лишь в 2023 году семья мужчины обратилась за помощью к частной поисковой команде. Через год ее члены и наткнулись на обломки пропавшего самолета недалеко от острова Буа-Блан, расположенного на Гуроне.

Позже водолазы полиции штата вытащили из упавшего самолета скелет. Экспертиза подтвердила, что он принадлежит Стауфферу-Младшему. Отмечается, что мужчина был плодовитым писателем: он публиковал статьи, выпустил несколько технических книг, детский роман и путеводитель по Вашингтону. Доддс же была владелицей бизнеса, связанного с графическим дизайном и маркетингом.

Ранее сообщалось, что на дне озера Шамплен в штате Вермонт, США, нашли обломки самолета, пропавшего 53 года назад, с пятью людьми на борту. Их заметили недалеко от последней точки его маршрута, координаты которой зафиксировал авиадиспетчер, с помощью гидролокатора.