Обломки пропавшего 53 года назад самолета нашли на дне озера

Обломки пропавшего 53 года назад частного самолета нашли на дне озера в США

На дне озера Шамплен в штате Вермонт, США, нашли обломки самолета, пропавшего 53 года назад, с пятью людьми на борту. Об этом сообщает Associated Press.

Частный самолет внезапно исчез в январе 1971 года, когда летел из одного города штата в другой. На борту находились два члена экипажа и три сотрудника девелоперской компании. Поиски не дали никаких результатов. Через пару дней их пришлось приостановить, поскольку озеро, куда мог упасть самолет, замерзло.

С тех пор было проведено около 17 поисковых операций. Лишь в мае 2024 года гидролокационная съемка позволила обнаружить обломки, по схеме окраски похожие на пропавший самолет. Их заметили недалеко от последней точки его маршрута, координаты которой зафиксировал авиадиспетчер.

Родственники людей, находившихся на борту исчезнувшего самолета, рассказали, что испытали облегчение в связи с находкой. Теперь они планируют провести прощальную церемонию.

Ранее сообщалось, что исчезнувший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет. Фотографии затонувшего судна обнародовало Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

