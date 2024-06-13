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16:23, 13 июня 2024Из жизни

Обломки пропавшего 53 года назад самолета нашли на дне озера

Обломки пропавшего 53 года назад частного самолета нашли на дне озера в США

Фото: U.S. National Archives and Records Administration / Wikimedia

На дне озера Шамплен в штате Вермонт, США, нашли обломки самолета, пропавшего 53 года назад, с пятью людьми на борту. Об этом сообщает Associated Press.

Частный самолет внезапно исчез в январе 1971 года, когда летел из одного города штата в другой. На борту находились два члена экипажа и три сотрудника девелоперской компании. Поиски не дали никаких результатов. Через пару дней их пришлось приостановить, поскольку озеро, куда мог упасть самолет, замерзло.

С тех пор было проведено около 17 поисковых операций. Лишь в мае 2024 года гидролокационная съемка позволила обнаружить обломки, по схеме окраски похожие на пропавший самолет. Их заметили недалеко от последней точки его маршрута, координаты которой зафиксировал авиадиспетчер.

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Родственники людей, находившихся на борту исчезнувшего самолета, рассказали, что испытали облегчение в связи с находкой. Теперь они планируют провести прощальную церемонию.

Ранее сообщалось, что исчезнувший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет. Фотографии затонувшего судна обнародовало Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

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      Юлия Юткина
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