Исчезнувший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет

Исчезнувший с 14 членами экипажа корабль Adella Shores нашли спустя 115 лет

Проклятый корабль, таинственным образом исчезнувший 115 лет назад с всеми 14 членами экипажа, нашли. Об этом сообщается на сайте Исторического общества кораблекрушений Великих озер.

Общественная организация обнародовала фотографии затонувшего корабля Adella Shores. Впервые судно обнаружили в 2021 году. Его нашли с помощью гидролокации член Исторического общества, директор по морским операциям, и его брат. С тех пор они изучили многочисленные архивные сведения и теперь точно уверены, что нашли действительно Adella Shores.

Проклятый корабль пропал 1 мая 1909 года. С грузом соли он следовал за большим грузовым судном, разбивающим льдины, но попал под сильный порыв ветра и исчез. Капитан судна предположил, что Adella Shores разбился. Впоследствии несколько обломков корабля прибило к берегам. Членов экипажа так и не нашли.

Корабль построили в 1884 году в штате Мичиган и назвали в честь дочери его владельца. Перед первым плаванием судна о его борт разбили бутылку не вина, а воды, нарушив традицию. С тех пор Adella Shores считался проклятым. До исчезновения в 1909 году он дважды терпел крушение на мелководье.

Ранее сообщалось, что в Греции археологи нашли затонувшие корабли с помощью древнего эпоса. Ученые обнаружили подсказки в тексте Гомера и использовали их для исследований.