Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет

Во Флориде в затонувших машинах нашли останки трех человек, пропавших без вести

В августе в американском штате Флорида нашли два скелета — взрослого человека и ребенка. Их вытащили из машины, которая утонула в канале. Останки, предположительно, принадлежат матери и дочери, которых считают пропавшими без вести уже 50 лет. Однако их скелеты оказались не единственными найденными в том месте. Из того же канала водолазы вытащили кости человека, исчезнувшего в 2004 году.

Мать и дочь бесследно пропали в 1974 году

34-летняя Дорис Вурст и ее трехлетняя дочь Карен из флоридского города Плантейшен жили в трейлерном парке, которого больше не существует.

В ноябре 1974 года они отправились в поездку на автомобиле «Шевроле Импала» 1961 года выпуска. 7 ноября их видели в последний раз. Через четыре дня мать и дочь объявили пропавшими без вести.

Фото: @FDLE

Полиция Плантейшена расследовала исчезновение Вурстов в течение года и в 1975 году заморозила это дело. На протяжении следующих четырех десятилетий следователи продолжали искать какие-то зацепки, но безрезультатно. Все изменилось, когда к поискам подключилась организация Sunshine State Sonar.

В 2024 году в канале нашли «Шевроле Импалу» с двумя скелетами внутри

Sunshine State Sonar, на добровольной основе ищущая в Южной Флориде пропавших без вести людей, заинтересовалась делом Вурстов в 2023 году. Основатель организации Майкл Салливан долгие месяцы с помощью гидролокатора обследовал водоемы у того места, где мать и дочь видели в последний раз.

Наконец в августе 2024 года в канале, расположенном в пяти километрах от мобильного дома Вурстов, Салливан и его брат обнаружили затонувший автомобиль. После погружения им удалось установить, что на дне находится красная «Шевроле Импала» примерно 1960 года выпуска. В ней через дырку в крыше Салливан заметил нечто, напоминавшее сумочку или маленький портфель. Он рассказал, что вытащил предмет на поверхность и понял, что достал детскую игрушку.

Это был достаточно эмоциональный момент для нас — как будто это была Карен, как будто она сказала: «Я здесь, вы нашли меня»

Майкл Салливан основатель поисковой организации Sunshine State Sonar

Тогда, по словам Салливана, он понял, что они с братом нашли машину Вурстов. Он тут же сообщил о находке местным полицейским. В течение следующих 48 часов водолазы вытаскивали ржавый автомобиль из воды. Машина была настолько хрупкой, что Салливан смог продавить ее металлическую дверь простым нажатием пальца.

Кадр: NBC6

В «Шевроле» также обнаружили одежду, обувь, трубу и алюминиевую форму для выпечки. Местные жители ужаснулись находкам в канале, расположенном рядом с их жильем.

Мы здесь уже 20 лет, и более 20 лет мы спим рядом с трупами, не подозревая об этом. Кто знает, сколько их там еще!

один из местных жителей

Полиция уже связалась с родственниками Дорис и Карен. Теперь они ожидают результатов экспертизы, чтобы подтвердить личности найденных.

В том же канале команда волонтеров обнаружила еще один затонувший автомобиль

В двух кварталах от «Шевроле» Вурстов команда Салливана нашла еще одну машину с останками человека внутри. Полиция подтвердила, что они принадлежат ветерану Второй мировой войны, 83-летнему Берни Новику.

Известно, что Новик страдал депрессией, были у него и проблемы со здоровьем. Его жена рассказывала, что Берни неоднократно говорил, что загонит свой автомобиль в канал или озеро, чтобы уйти из жизни. В 2004 году он уехал из дома и не вернулся.

Сын пропавшего ветерана Джоуи Новик признался, что 20 лет назад он еще пытался найти отца, но после нескольких лет безуспешных поисков все-таки провел поминальную службу. По его словам, теперь он наконец может похоронить отца рядом с матерью.

Я очень горжусь им и многому у него научился. Он всегда живет в моих мыслях и сердце

Джоуи Новик сын пропавшего ветерана Берни Новика

Салливан рассказал о цели его поисковой организации

Основатель Sunshine State Sonar объяснил, что он и его коллеги занимаются поиском пропавших людей под водой уже три года. После покупки гидролокатора они решили, что будут помогать полиции раскрывать старые дела об исчезнувших людях. По словам Салливана, они работают не ради денег и славы, а ради семей, потерявших своих близких.

Речь идет о том, чтобы дать ответы, которые помогут обрести покой

Майкл Салливан основатель поисковой организации Sunshine State Sonar

Майкл отметил, что у него тоже есть дети, поэтому ему не нужно объяснять, как важно для родственников найти хотя бы останки пропавших. Он назвал работу организации тяжелой, но подчеркнул, что она приносит удовлетворение.

В 2023 году в США простой блогер смог найти в пруду останки загадочно пропавшего мужчины

В США немало приостановленных дел об исчезнувших людях. Иногда их раскрывают не только полицейские и специализированные организации.

Фото: Andres Leiva / Globallookpress.com

Джеймс Хинкл занимается поиском пропавших с 1991 года, а в последние годы ведет канал на YouTube, где рассказывает о своей деятельности. В 2023 году ему удалось обнаружить автомобиль и останки бывшего моряка ВМФ Донни Эрвина в штате Миссури. Хинкл исследовал с помощью дрона пруд, в который, согласно его догадкам, мог упасть Эрвин, и оказался прав.

Бывший моряк исчез в декабре 2013 года. Он поехал на ближайшую заправку, чтобы купить сигареты, и не вернулся. Хотя останки Эрвина нашли, что именно с ним случилось, узнать не удалось. Сестра моряка уверена, что причиной аварии стало то, что из-за болезни он лишился части одной ноги, а незадолго до исчезновения узнал, что ему придется ампутировать и вторую.

Мой брат сделал то, что сделал, потому что не хотел ни для кого быть обузой

сестра пропавшего Донни Эрвина

Сестра Донни призналась, что благодаря работе Хинкла она впервые за десять лет может спать спокойно. Блогера поблагодарили и полицейские. Они объяснили, что участие поисковиков-волонтеров очень помогает властям, поскольку у них не хватает ресурсов проверять каждый маленький водоем штата.