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05:00, 20 августа 2024Из жизни

Останки пропавших 50 лет назад матери и дочери нашли в машине под водой

Во Флориде нашли машину с останками матери и дочери, пропавших 50 лет назад

Кадр: NBC6

В американском штате Флорида волонтеры нашли машину со скелетами, которые предположительно принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад. Об этом сообщает NBC News.

Организация Sunshine State Sonar, на добровольной основе ищущая пропавших без вести людей, объединилась с местной полицией еще в 2023 году. Вместе они решили раскрыть дело 34-летней Дорис Вурст и ее 3-летней дочери Карен. Последний раз их видели 7 ноября 1974 года. С того дня Дорис и Карен исчезли, как и их машина «Шевроле Импала» 1961 года выпуска.

«Шевроле Импалу» 1960-х годов выпуска удалось найти лишь спустя 50 лет под водой. Гидролокатор обнаружил автомобиль в канале флоридского города Плантейшн. В его салоне находились останки взрослого человека и ребенка.

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Один из волонтеров Sunshine State Sonar Майкл Салливан рассказал, что через дыру в крыше он сумел достать из машины детскую игрушку. «Это был достаточно эмоциональный момент для нас: как будто это была Карен, как будто она сказала: "Я здесь, вы нашли меня"», — признался он. В машине также были одежда и обувь.

Местные жители ужаснулись находке. «Мы здесь уже 20 лет, и более 20 лет мы спим рядом с трупами, не подозревая об этом. Кто знает, сколько их там еще», — отметил один из них. Полиция уже связалась с родственниками Дорис и Карен. Теперь они ожидают результатов теста, чтобы точно подтвердить личности людей, которым принадлежат найденные останки.

Ранее сообщалось, что в Гималаях на высоте пять тысяч метров нашли озеро с около пяти сотнями человеческих скелетов. После анализа ДНК 37 костей выяснилось, что большинство людей лежат там уже около тысячи лет, а кости других датируются примерно XIX веком.

Юлия Юткина
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