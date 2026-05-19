США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список ограничительных мер попали 12человек, связанных с руководством Исламской Республики или палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.

Ранее официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия объявил, что Исламская Республика откроет новые фронты против США в случае возобновления американских атак.

До этого источники телеканала Al Jazeera рассказали, что американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.