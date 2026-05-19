Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 19 мая 2026Мир

США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США ввел новые санкции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список ограничительных мер попали 12человек, связанных с руководством Исламской Республики или палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.

Ранее официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия объявил, что Исламская Республика откроет новые фронты против США в случае возобновления американских атак.

До этого источники телеканала Al Jazeera рассказали, что американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok