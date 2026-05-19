18:32, 19 мая 2026

Вероятность сокращения военной помощи Украине после сбития БПЛА над Эстонией оценили

Варвара Кошечкина

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Изменений в поставках военной помощи Киеву после сбития украинского беспилотника над Эстонией не будет, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Изменений не будет. Но не потому, что случай единичный, а потому, что для Запада стороны уже определены: есть хорошая Украина, которая всегда права, и плохая Россия, которая всегда неправа», — отметил Журавлев.

Он добавил, что если сейчас Евросоюз заявит свое недовольство и отметит, что ВСУ атакуют не то, что нужно, то это будет знак, что политика европейских лидеров меняется.

«Но в это, честно говоря, верится с трудом», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Эстония сбила над территорией республики беспилотник украинского происхождения. Позднее министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за произошедшего.

Североатлантический альянс подтвердил, что истребители F16 Румынии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве Эстонии. В НАТО заявили, что проводится расследование инцидента с БПЛА.

