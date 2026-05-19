В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

В Алтайском заповеднике зацвел краснокнижный марьин корень

Марьин корень, который включен в Красные книги разных регионов России, зацвел в Алтайском заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба учреждения во «ВКонтакте».

Уточняется, что растение, также известное как сердечные ягоды, посажено в прителецкой части заповедника. У него крупные пурпурные и розовые цветки, а высота многолетника достигает метра. Цветение выпадает на май и июнь.

Ранее в Тисо-самшитовой роще Сочи зацвел редкий цветок домамонтовой эпохи — занесенный в Красную книгу зимовник. Собирать зимовник запрещено.