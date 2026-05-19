Возлюбленный Сидни Суини отреагировал на ее голые образы в «Эйфории»

Page Six: Между актрисой Суини и менеджером Брауном высокий уровень доверия

Возлюбленный актрисы Сидни Суини, музыкальный менеджер Скутер Браун отреагировал на ее голые образы в новом сезоне сериала «Эйфория». Его слова приводит Page Six со ссылкой на инсайдера.

Собеседник портала рассказал, что избранник телезвезды совершенно не против ее откровенных съемок. «У Скутера нет абсолютно никаких претензий к провокационным сценам Сидни в "Эйфории" или к любой другой ее работе в качестве актрисы. Он полностью понимает, что это часть работы, и уважает ее преданность своему делу», — объяснил он.

Кроме того, источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что между возлюбленными высокий уровень доверия. «Скутер не из тех, кто чувствует угрозу со стороны ее работы или пытается контролировать, какие роли она играет. Они оба очень счастливы вместе, и у них все складывается очень хорошо», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что откровенная сцена Сидни Суини в сериале «Эйфория» вызвала волну обсуждений в сети. Речь шла о моменте из нового эпизода шоу, в котором героиня Кэсси снимается в фотосессии голой, прикрывая обнаженные части тела живой желтой змеей.