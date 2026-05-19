В России заявили об успешных боях с ВСУ около границы

В приграничных регионах Украины идут успешные бои Вооруженных сил (ВС) России с противником. Об этом сообщается в публикации военно-аналитического центра Telegram-канала «Рыбарь».

«На бурлукском направлении группировка войск "Север" успешно продвигается на нескольких участках и заняла очередное село», — пояснили в канале.

По данным центра, перед российскими войсками открывается перспектива создания более широкого плацдарма, а также дальнейшего наступления в сторону поселка Белый Колодец.

Ранее стало известно, что российские войска продвигаются на сумском направлении силами малых групп, несмотря на частые контратаки. Помимо этого, появилась информация, что ВСУ перебросили на сумское направление подкрепление.