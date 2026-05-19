Опубликовано видео мощного уничтожения украинского ПВД с живой силой

В сети появилось видео боевой работы Воздушно-космических сил Российской Федерации. Его разместил Telegram-канал «Диван 68 Танковый Полк».

На кадрах запечатлен удар по пункту временной дислокации (ПВД), который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций. Детали о месте и времени удара не раскрываются.

Ранее были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотников-камикадзе «Герань-2» по объекту в Днепропетровске. Детали о характере объекта и возможных последствиях атаки не раскрываются.