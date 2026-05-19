Российские врачи удивились необычной находке в желудке 50-летнего мужчины

Волгоградские врачи извлекли из пищевода и желудка 50-летнего мужчины 214 монет

Врачей из 25-й больницы Волгограда удивила необычная находка в пищеводе и желудке 50-летнего мужчины, который поступил к ним с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщил региональный комитет здравоохранения в мессенджере «Макс».

У пациента обнаружили в пищеводе и желудке 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей, 11 гаек, а также две дверные петли.

Медики приняли решение провести операцию малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств, чтобы минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента.

Для обеспечения максимальной безопасности лечение проходило в несколько этапов.

«Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов», — отметили в облздраве.

