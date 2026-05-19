Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:42, 19 мая 2026Россия

Российские врачи удивились необычной находке в желудке 50-летнего мужчины

Волгоградские врачи извлекли из пищевода и желудка 50-летнего мужчины 214 монет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Облздрав 34 / Мах

Врачей из 25-й больницы Волгограда удивила необычная находка в пищеводе и желудке 50-летнего мужчины, который поступил к ним с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщил региональный комитет здравоохранения в мессенджере «Макс».

У пациента обнаружили в пищеводе и желудке 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей, 11 гаек, а также две дверные петли.

Медики приняли решение провести операцию малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств, чтобы минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента.

Для обеспечения максимальной безопасности лечение проходило в несколько этапов.

«Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов», — отметили в облздраве.

Ранее российские врачи провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Газовый баллон взорвался у строящегося здания Верховного суда в Петербурге

    Осужденный за вымогательство у главы «Ростеха» бывший главред Tatler вышел на свободу

    Банк России внесет важные для водителей поправки в правила ОСАГО

    Небензя сделал мрачное заявление о финансировании Киева

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

    Гвардиола поучаствовал в выборе своего преемника в «Манчестер Сити»

    На Западе заметили сигнал Трампу в визите Путина в Китай

    Российские врачи удивились необычной находке в желудке 50-летнего мужчины

    Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok