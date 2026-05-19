Подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango отпустили под залог

Подозреваемого в убийстве сына основателя Mango Андика отпустили под залог

Сына основателя бренда Mango Исака Андика Джонатана отпустили из-под стражи под залог в один миллион евро. Об этом сообщает El País.

19 мая полиция Каталонии задержала бизнесмена по подозрению в убийстве отца.

Защита Андика внесла залог банковским переводом, после чего тот был освобожден. У него изъяли паспорт и запретили ему выезд из Испании.

Исак Андик погиб в 2024 году, упав с горы Монтсеррат во время похода. Тогда смерть предпринимателя посчитали несчастным случаем, однако вскоре полиция возобновила дело, заподозрив наследника в убийстве. Оказалось, что он был единственным свидетелем несчастного случая. Джонатан на первых допросах сообщил, что слышал, как отец поскользнулся. При этом, по его словам, он ничего не видел, поскольку шел впереди. Он отметил, что поход для бизнесмена был несложным.