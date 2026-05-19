Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
23:26, 19 мая 2026Ценности

Подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango отпустили под залог

Подозреваемого в убийстве сына основателя Mango Андика отпустили под залог
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джонатан Андик

Джонатан Андик. Фото: Albert Gea / Reuters

Сына основателя бренда Mango Исака Андика Джонатана отпустили из-под стражи под залог в один миллион евро. Об этом сообщает El País.

19 мая полиция Каталонии задержала бизнесмена по подозрению в убийстве отца.

Защита Андика внесла залог банковским переводом, после чего тот был освобожден. У него изъяли паспорт и запретили ему выезд из Испании.

Исак Андик погиб в 2024 году, упав с горы Монтсеррат во время похода. Тогда смерть предпринимателя посчитали несчастным случаем, однако вскоре полиция возобновила дело, заподозрив наследника в убийстве. Оказалось, что он был единственным свидетелем несчастного случая. Джонатан на первых допросах сообщил, что слышал, как отец поскользнулся. При этом, по его словам, он ничего не видел, поскольку шел впереди. Он отметил, что поход для бизнесмена был несложным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

    Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

    «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

    ВС России отразили наступление ВСУ в ДНР

    Английский клуб исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

    Подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango отпустили под залог

    Эрдоган призвал фон дер Ляйен надавить на Израиль

    Нанесен ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре на севере Украины

    Небензя заявил о невозможности ООН урегулировать украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok