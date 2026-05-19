12:59, 19 мая 2026

Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

Задержан сын основателя Mango Исака Андика Джонатан, подозреваемый в его смерти
Мария Винар

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Полиция Каталонии задержала сына основателя модного бренда Mango Исака Андика Джонатана по подозрению в его убийстве. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники, которые ознакомлены с деталями расследования.

Наследник бизнесмена прибыл после 11:00 часов утра в полицейский участок в сопровождении адвоката Крастобала Мартелла. Правоохранители взяли у него отпечатки пальцев и зачитали ему права. Однако во время пребывания в участке Андик отрицал причастность к смерти отца. Он уверял, что был несчастный случай, когда они вместе шли по горе.

Джонатана Андика начали подозревать в убийстве отца в октябре 2025 года. Оказалось, что он был единственным свидетелем несчастного случая, унесшего жизнь предпринимателя 14 декабря 2024 года. Тогда 71-летний магнат упал с обрыва в пещерах горного массива Монтсеррат. Джонатан заявил на первых допросах, что услышал как отец поскользнулся. При этом, по его словам, он ничего не видел, поскольку шел впереди него. Он отметил, что поход для бизнесмена был несложным.

