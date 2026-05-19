13:41, 19 мая 2026

В России заметили нехватку важной для безопасности людей инфраструктуры

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: estherpoon / Shutterstock / Fotodom

В России не хватает пешеходных переходов. Дефицит важной для безопасности людей инфраструктуры заметил председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам общественника, около 40 процентов всех наездов транспорта на россиян происходит на пешеходных переходах. При этом в последние два-три года показатель уменьшается.

«Избежать этого возможности нет, пока мы не предпримем какие-то иные действия. Это неотвратимость наказания называется. Нам нужно больше пешеходных переходов, их очень мало. Автоматически штрафовать пешеходов за нарушения можно, это может случиться очень быстро», — заявил Соколов.

Ранее необычный пешеходный переход появился в Ростове-на-Дону. Сотрудники коммунальных служб нанесли разметку на дорогу с ямами. Из-за этого проблемный участок стало видно еще лучше.

