В России заметили нехватку важной для безопасности людей инфраструктуры

Общественник Соколов: В России не хватает пешеходных переходов

В России не хватает пешеходных переходов. Дефицит важной для безопасности людей инфраструктуры заметил председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам общественника, около 40 процентов всех наездов транспорта на россиян происходит на пешеходных переходах. При этом в последние два-три года показатель уменьшается.

«Избежать этого возможности нет, пока мы не предпримем какие-то иные действия. Это неотвратимость наказания называется. Нам нужно больше пешеходных переходов, их очень мало. Автоматически штрафовать пешеходов за нарушения можно, это может случиться очень быстро», — заявил Соколов.

Ранее необычный пешеходный переход появился в Ростове-на-Дону. Сотрудники коммунальных служб нанесли разметку на дорогу с ямами. Из-за этого проблемный участок стало видно еще лучше.