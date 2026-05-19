14:19, 19 мая 2026

Московскому педиатру отказались уменьшить срок за фейки про Российскую армию

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Кассационный суд оставил в силе приговор педиатру Надежде Буяновой, которую в конце 2024 года осудили за фейки об армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

Женщина пробудет в колонии общего режима 5,5 года. В уменьшении срока ей отказали.

Приговор Буяновой вынес Тушинский районный суд Москвы. По версии следствия, она, будучи врачом в столичной клинике, на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции. Кроме того, педиатр насмехалась над этим мальчиком, узнав, что ему не хватает отца. Дело в отношении нее поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

