Мчащиеся на самокате российские полицейские попали на видео

14:52, 19 мая 2026

В Якутии полицейских наказали за езду на электросамокате вдвоем
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Якутии очевидцы сняли на видео сотрудников в полицейской форме, которые вдвоем мчались на электросамокате. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видны полицейские, которые быстро едут на электросамокате.

Нарушителей быстро выявили их коллеги. Они оказались слушателями центра профессиональной подготовки, которые недавно пришли служить в органы внутренних дел. Водитель электросамоката получил административное наказание. С обоими проведут беседу с занесением взыскания в личное дело.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе суд вынес приговор подростку, который на электросамокате сбил пенсионера. Пожилой человек не пережил последствий столкновения.

