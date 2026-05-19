Мчащиеся на самокате российские полицейские попали на видео

В Якутии полицейских наказали за езду на электросамокате вдвоем

В Якутии очевидцы сняли на видео сотрудников в полицейской форме, которые вдвоем мчались на электросамокате. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видны полицейские, которые быстро едут на электросамокате.

Нарушителей быстро выявили их коллеги. Они оказались слушателями центра профессиональной подготовки, которые недавно пришли служить в органы внутренних дел. Водитель электросамоката получил административное наказание. С обоими проведут беседу с занесением взыскания в личное дело.

