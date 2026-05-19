Врач рассказала о симптомах опасного загустения крови

Терапевт Чернышова: При опасном загустении крови могут появляться головные боли

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах загустения крови. Чем опасно это состояние и как его определить, она сообщила в беседе с aif.ru.

По словам врача, термин «густая кровь» не используется в медицине, однако существует синдром повышенной вязкости крови. Он может повышать риск тромбозов, инфарктов и инсультов, предупредила доктор. «Иногда только анализ крови помогает выявить это состояние», — отметила Чернышова.

Терапевт добавила, что при повышенной вязкости крови у человека могут появляться слабость, головные боли, головокружение и потемнение в глазах. Также возможны покалывание в кистях и стопах, ощущение мурашек на коже, при этом сама кожа может становиться бледной и сухой. Врач посоветовала при любых подозрениях обращаться к специалисту и сдавать общий анализ крови.

