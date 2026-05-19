Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 19 мая 2026Забота о себе

Врач рассказала о симптомах опасного загустения крови

Терапевт Чернышова: При опасном загустении крови могут появляться головные боли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах загустения крови. Чем опасно это состояние и как его определить, она сообщила в беседе с aif.ru.

По словам врача, термин «густая кровь» не используется в медицине, однако существует синдром повышенной вязкости крови. Он может повышать риск тромбозов, инфарктов и инсультов, предупредила доктор. «Иногда только анализ крови помогает выявить это состояние», — отметила Чернышова.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Терапевт добавила, что при повышенной вязкости крови у человека могут появляться слабость, головные боли, головокружение и потемнение в глазах. Также возможны покалывание в кистях и стопах, ощущение мурашек на коже, при этом сама кожа может становиться бледной и сухой. Врач посоветовала при любых подозрениях обращаться к специалисту и сдавать общий анализ крови.

Ранее фармацевт Росс Фан рассказал, как защитить кишечник во время приема антибиотиков. По его словам, на время терапии стоит исключить переработанные продукты и есть больше клетчатки и ферментированных овощей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok