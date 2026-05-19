16:20, 19 мая 2026Мир

В Венгрии назвали еще одно условие для вступления Украины в ЕС

Штир: Украине для вступления в ЕС придется решить миграционную проблему
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине для вступления в Европейский союз (ЕС) придется решить не только вопрос прав национальных меньшинств, но и миграционную проблему. Об этом заявил венгерский политический эксперт, главный редактор портала Moszkvater.com Габор Штир в беседе с НСН.

«Для Брюсселя вопрос венгерского национального меньшинства — это маленький вопрос. Более глобальная проблема — это миграционный фактор», — отметил он.

Штир добавил, что сейчас в ЕС начинают сомневаться в необходимости ускоренной интеграции Украины. Выдвинутые Венгрией требования могут использоваться как повод этого не делать.

По словам эксперта, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет не просто вернуть страну в европейское русло, но и сохранить свои интересы. Если он не будет защищать венгерские меньшинства, то потеряет много голосов, пояснил Штир.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в ЕС. В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.

