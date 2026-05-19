17:06, 19 мая 2026Путешествия

Бортпроводник выдворил женщину-инвалида из самолета из-за ее собак-поводырей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводник авиакомпании American Airlines лишил женщину-инвалида рейса в США из-за ее двух собак-поводырей. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Как стало известно из жалобы 73-летней Мелани Меллон, в январе 2026 года она должна была сесть в городе Шарлотт на стыковочный рейс до Форт-Майерса. Вместе с ней были две служебные собаки породы бишон-фризе, которые всегда сопровождали ее, в том числе во время перелетов. Однако как только Меллон заняла свое место и поставила переноску с собаками под сиденье, член экипажа подошел к ней и «угрожающим тоном приказал покинуть самолет». Затем он выдворил ее из салона.

После этого пассажирку «против ее воли» держали в зоне ожидания, а позже пригласили на другой борт, но с условием, что она оплатит сбор за перевозку животных рядом с собой. При этом, согласно американскому закону, который касается людей с ограниченными возможностями, животные-сопровождающие имеют бесплатный проезд.

Меллон подала иск в отношении авиаперевозчика за нарушение закона об американцах с инвалидностью, а также за нападение и незаконное лишение свободы. Разбирательство по делу продолжается.

Ранее бортпроводник British Airways растерялся во время посадки пассажиров и случайно выпустил воздушный трап. На место происшествия тут же направилась бригада пожарных.

