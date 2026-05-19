ЦБ: Доля рубля при оплате экспорта РФ в марте достигла рекордных 64,9 процента

Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений в 64,9 процента. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов сообщает «Интерфакс».

В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выросла на 3,4 процента и достигла рекорда с декабря 2025 года (62,5 процента).

Рост доли рубля в расчетах идет на фоне снижения доли платежей в валютах дружественных государств до 23 процентов, минимума с марта 2023 года (20,9 процента) с февральских 25,4 процента. Доля валют недружественных государств в экспортных платежах в марте упала с 13,1 до 12 процентов (абсолютный минимум фиксировался в ноябре 2025 года — 11,1 процента).

Доля рубля в расчетах с азиатскими партнерами выросла с 59,4 до 63,3 процента. Доля российской валюты в торговле с Африкой увеличилась с 75,5 до 90 процентов. При расчетах с европейскими покупателями рубль использовали в 73 процентах случаев (в феврале было 74,1 процента).

В начале мая сообщалось, что объем средств, направляемый Минфином Банку России на закупку иностранной валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ), в период с 8 мая по 4 июня 2026 года составит 110,3 миллиарда рублей или 5,8 миллиарда в сутки. С учетом того, что Центробанк во втором полугодии 2026 года продает из ФНБ валюту на 4,62 миллиарда рублей в сутки, реальная сумма закупок юаней составит 1,18 миллиарда рублей в сутки.