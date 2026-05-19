Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 19 мая 2026Экономика

Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений

ЦБ: Доля рубля при оплате экспорта РФ в марте достигла рекордных 64,9 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений в 64,9 процента. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов сообщает «Интерфакс».

В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выросла на 3,4 процента и достигла рекорда с декабря 2025 года (62,5 процента).

Рост доли рубля в расчетах идет на фоне снижения доли платежей в валютах дружественных государств до 23 процентов, минимума с марта 2023 года (20,9 процента) с февральских 25,4 процента. Доля валют недружественных государств в экспортных платежах в марте упала с 13,1 до 12 процентов (абсолютный минимум фиксировался в ноябре 2025 года — 11,1 процента).

Доля рубля в расчетах с азиатскими партнерами выросла с 59,4 до 63,3 процента. Доля российской валюты в торговле с Африкой увеличилась с 75,5 до 90 процентов. При расчетах с европейскими покупателями рубль использовали в 73 процентах случаев (в феврале было 74,1 процента).

В начале мая сообщалось, что объем средств, направляемый Минфином Банку России на закупку иностранной валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ), в период с 8 мая по 4 июня 2026 года составит 110,3 миллиарда рублей или 5,8 миллиарда в сутки. С учетом того, что Центробанк во втором полугодии 2026 года продает из ФНБ валюту на 4,62 миллиарда рублей в сутки, реальная сумма закупок юаней составит 1,18 миллиарда рублей в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО впервые сбили беспилотник ВСУ. Киеву пришлось извиняться

    Зимующим в Таиланде россиянам дали несколько советов на фоне новых правил въезда в страну

    Бортпроводник остановился в отеле между рейсами и не выжил

    «Хезболла» уничтожила платформу «Железного купола» Израиля

    Россиянка осталась без зуба после дня рождения и прославилась в сети

    У переехавшей в Европу Лазаревой нашли успешный бизнес в России

    В России сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

    Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений

    Раскрыты планы миссии НАТО в Ормузском проливе

    Ядерные учения ВС России вызвали панику на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok