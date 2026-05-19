В России заявили об ответе на массированные атаки ВСУ

В ГД призвали уничтожить производство БПЛА на Украине и пресечь новые поставки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о единственно возможном ответе на массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России. Его слова приводит «Газета.Ru».

В частности, российский парламентарий призвал уничтожить места производства беспилотных летательных аппратов (БПЛА) на Украине и пресечь новые военные поставки с Запада.

«Единственная возможность с этим [атаками ВСУ] бороться — превентивная. Заранее уничтожить всю украинскую индустрию БПЛА. Не дать Западу поставлять комплектующие — разбить мосты и железные дороги. Ударить по цехам, где дроны собирают. Разгромить все учебные заведения, в которых учат для них операторов — уверяю вас, их достаточно небольшое количество», — обозначил Журавлев.

При этом он подчеркнул, что обезопасить граждан Россия сможет лишь «в случае, если окончательно ликвидирует террористический киевский режим».

Журавлев обратил внимание на тактику дроновых атак Украины. По его словам, ВСУ за счет количества дронов пытаются перегрузить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

«[Президент Украины Владимир] Зеленский будет бить всюду, куда только достает западное оружие, поставленное Украине, причем вовсе не прицельно, стараясь общим объемом перегрузить российскую ПВО и нанести как можно больше повреждений жилым домам. То есть рой беспилотников отправляется просто в сторону Москвы, и там уже — куда долетит», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая над Россией сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов. А затем — с 8:00 до 14:00 — было сбито еще 70 дронов ВСУ.