Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 19 мая 2026Россия

В России заявили об ответе на массированные атаки ВСУ

В ГД призвали уничтожить производство БПЛА на Украине и пресечь новые поставки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о единственно возможном ответе на массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России. Его слова приводит «Газета.Ru».

В частности, российский парламентарий призвал уничтожить места производства беспилотных летательных аппратов (БПЛА) на Украине и пресечь новые военные поставки с Запада.

«Единственная возможность с этим [атаками ВСУ] бороться — превентивная. Заранее уничтожить всю украинскую индустрию БПЛА. Не дать Западу поставлять комплектующие — разбить мосты и железные дороги. Ударить по цехам, где дроны собирают. Разгромить все учебные заведения, в которых учат для них операторов — уверяю вас, их достаточно небольшое количество», — обозначил Журавлев.

При этом он подчеркнул, что обезопасить граждан Россия сможет лишь «в случае, если окончательно ликвидирует террористический киевский режим».

Журавлев обратил внимание на тактику дроновых атак Украины. По его словам, ВСУ за счет количества дронов пытаются перегрузить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

«[Президент Украины Владимир] Зеленский будет бить всюду, куда только достает западное оружие, поставленное Украине, причем вовсе не прицельно, стараясь общим объемом перегрузить российскую ПВО и нанести как можно больше повреждений жилым домам. То есть рой беспилотников отправляется просто в сторону Москвы, и там уже — куда долетит», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая над Россией сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов. А затем — с 8:00 до 14:00 — было сбито еще 70 дронов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok