19:36, 19 мая 2026Экономика

В России пообещали самую дешевую в мире энергию для ИИ

Вячеслав Агапов

Фото: DC Studiov / Shutterstock / Fotodom

Россия способна обеспечить самую дешевую в мире энергию для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает RT.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), развитие искусственного интеллекта, — одно из направлений сотрудничества России и Китая. Россия благодаря богатым залежам ресурсов может обеспечить самую дешевую в мире энергию для этих целей, пообещал Дмитриев.

«Комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, — это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры», — добавил он.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что энергетика традиционно являлась основой стратегической безопасности, а теперь становится критическим ресурсом для экономики, основанной на искусственном интеллекте. По его словам, мир вступил в фазу, где энергия напрямую конвертируется в цифровые действия, которые раньше выполнял человек.

