Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 19 мая 2026Забота о себе

Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

Эндокринолог Павлова: Алкоголь связан с риском развития более 60 заболеваний
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Всего один бокал вина в день может спровоцировать десятки заболеваний. Об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что даже умеренное употребление алкоголя не является полностью безопасным. «Алкоголь влияет на здоровье куда масштабнее, чем мы привыкли думать», — подчеркнула врач. Она уточнила, что недавние крупные исследования доказали: употребление спиртного связано с рисками развития более чем 60 заболеваний, включая нарушение обмена веществ, проблемы с суставами, внутренними органами и ухудшение иммунной защиты.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

В то же время врач отметила, что влияние алкоголя обратимо и многие вызванные им изменения можно исправить. По ее словам, уже через несколько недель после отказа или уменьшения дозы спиртного маркеры воспаления снижаются, а общее состояние улучшается. Врач добавила, что полный отказ от алкоголя помогает организму быстрее восстанавливаться и снижает нагрузку на внутренние системы.

Ранее эндокринолог и диетолог Дарья Киселева предупредила, что алкоголь также негативно действует на пищеварение. По ее словам, самым типичным проявлением двойной нагрузки является изжога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok