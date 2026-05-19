Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

Эндокринолог Павлова: Алкоголь связан с риском развития более 60 заболеваний

Всего один бокал вина в день может спровоцировать десятки заболеваний. Об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что даже умеренное употребление алкоголя не является полностью безопасным. «Алкоголь влияет на здоровье куда масштабнее, чем мы привыкли думать», — подчеркнула врач. Она уточнила, что недавние крупные исследования доказали: употребление спиртного связано с рисками развития более чем 60 заболеваний, включая нарушение обмена веществ, проблемы с суставами, внутренними органами и ухудшение иммунной защиты.

В то же время врач отметила, что влияние алкоголя обратимо и многие вызванные им изменения можно исправить. По ее словам, уже через несколько недель после отказа или уменьшения дозы спиртного маркеры воспаления снижаются, а общее состояние улучшается. Врач добавила, что полный отказ от алкоголя помогает организму быстрее восстанавливаться и снижает нагрузку на внутренние системы.

Ранее эндокринолог и диетолог Дарья Киселева предупредила, что алкоголь также негативно действует на пищеварение. По ее словам, самым типичным проявлением двойной нагрузки является изжога.