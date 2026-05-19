Назван способ быстро оценить состояние здоровья с помощью подъема по лестнице

Врач Эриксон: Одышка более трех минут может быть сигналом заболеваний сердца

Врач общей практики Кэтрин Полгерс и специалист по спортивной медицине Карл Эриксон назвали простой тест, который помогает быстро оценить состояние здоровья. Этим способом они поделились с изданием HuffPost.

Врачи отметили, что самый простой способ оценить здоровье и выносливость — это пройти несколько этажей. Они отметили, что у большинства людей после этого появляется одышка и это совершенно нормально. «На ваш организм ложится повышенная нагрузка, увеличивается объем работы и соответственно возрастает потребность в кислороде и вентиляции легких», — объяснила Полгерс.

То, как долго сохраняется одышка после подъема, многое говорит о состоянии здоровья человека. По словам Эриксона, нормально, когда дыхание приходит в норму за одну-две минуты. Если же даже после трех минут после подъема сохраняется одышка, это может быть сигналом проблем со здоровьем, в том числе заболеваний сердца, легких или анемии.

