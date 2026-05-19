Мир
22:05, 19 мая 2026Мир

Вэнс рассказал о большом политическом желании США

Вэнс: США стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав, а также намерены сохранить низким число государств, обладающих таким оружием. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим, и именно поэтому у Ирана не может быть ядерного оружия», — отметил он.

На днях глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана сообщил, что Тегеран не станет отказываться от прав, предусмотренных ДНЯО.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс в интервью заявил журналистам, что американские власти фиксировали случаи возможного доступа иностранных террористических организаций к средствам, выделяемым в рамках федеральных программ помощи. По его словам, эти ресурсы, в частности, направлялись наркокартелям. Вэнс также поддержал идею передать дело о мошенничестве с программой Medicaid в Миннесоте в отдел по борьбе с терроризмом при Министерстве юстиции.

