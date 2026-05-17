01:13, 17 мая 2026

Вэнс признал случаи доступа террористов к помощи США

Юлия Мискевич
Джей Ди Вэнс. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что американские власти фиксировали случаи возможного доступа иностранных террористических организаций к средствам, выделяемым в рамках федеральных программ помощи. По его словам, эти ресурсы, в частности, направлялись наркокартелям.

Вэнс также поддержал идею передать дело о мошенничестве с программой Medicaid в Миннесоте в отдел по борьбе с терроризмом при Министерстве юстиции. Речь идет о том, что часть доходов от мошеннических схем могла быть выведена за границу и передана организациям, признанным в США террористическими. «Это отличная идея. Я об этом не слышал, но мы немедленно передадим это команде», — заявил он.

Вице-президент назвал неприемлемой ситуацию, когда налоги американцев идут террористам в то время, как страна пытается помешать им убивать граждан США. «Это шокирует, но именно это происходит, когда федеральное правительство закрывает на это глаза», — подчеркнул Вэнс.

Ранее стало известно, что Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине.

