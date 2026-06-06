Ленобласть подверглась массированной атаке

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью сбиты 72 беспилотника

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

Он уточнил, что над территорией области уже сбили 72 дрона. Информация о последствиях не приводится. Губернатор предупредил, что боевая работа продолжается.

Беспилотники также попытались атаковать Москву. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на подлете к столице сбили 22 украинских дрона.

Утром 3 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками Санкт-Петербурга и Ленинградской области.