Жители Петербурга сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги

В Санкт-Петербурге прогремели взрывы, жители нескольких районов города пожаловались на грохот. Об этом сообщает «Фонтанка».

«По сообщениям в социальных сетях, звуки, похожие на громкие взрывы, сопровождаются ощутимой вибрацией, которая сообщается домам и предметам мебели в квартирах», — указано в сообщении.

В материале приведены комментарии местных жителей, сообщающих о «регулярном грохоте». Взрывы произошли на фоне объявленной в городе и в Ленинградской области воздушной тревоги.

Прежде об атаке украинских беспилотников на Ленобласть сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он.