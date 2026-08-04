В Германии высказались о тайной российско-немецкой встрече в Баку

«АдГ» призвала власти ФРГ к контактам с Россией на фоне сообщений о тайной встрече в Баку

Власти ФРГ должны начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступила фракция «Альтернатива для Германии» («АдГ») в соответствующем депутатском запросе на фоне утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о тайной встрече российских и немецких представителей в Баку, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Инициаторы запроса поддерживают дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта и выступают против двойных стандартов в оценке поездок в Россию различными лицами и сторонами», — подчеркивается в тексте запроса.

В «АдГ» указали, что официальные заявления ведомства федерального канцлера ФРГ не содержат упоминаний об уровне осведомленности немецких властей о встрече в Баку и его контактов с предполагаемыми участниками диалога. Депутаты потребовали от правительства страны раскрыть информацию о взаимодействии с якобы представителями ФРГ на встрече, бывшим главой ведомства канцлера Рональдом Пофаллой и бывшим премьер-министром земли Бранденбург Маттиас Платцеком, а также о возможной поддержке со стороны официального Берлина.

21 июля Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем рассказал о секретных переговорах бывших высокопоставленных чиновником Германии и России по Украине. Немецкий канцлер в ответ заявил, что Берлин не располагает информацией о подобной встрече.