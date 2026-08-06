Продажи электромобилей на крупнейшем «электрическом» рынке мира обвалились

Carscoops: После сокращения субсидий китайский рынок электрокаров обрушился на 14 %

Продажи новых электромобилей в Китае по итогам семи месяцев 2026 года сократились на 14 процентов в годовом сопоставлении. Главные причины — охлаждение национальной экономики и решение властей страны урезать субсидии, пишет Carscoops.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с января по июль в стране реализовали 4,7 миллиона электрокаров. В июле некоторые марки смогли немного улучшить результаты относительно июня, однако ведущие игроки по-прежнему ощущают спад по сравнению с июлем прошлого года.

Лидер рынка — BYD — продал в июле на внутреннем рынке 239 370 машин, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее, но на 4,9 процента больше, чем в июне. Похожая ситуация у Geely: рост на 4 процента к предыдущему месяцу и падение на 29,1 процента в годовом исчислении. Смягчить последствия спада компаниям помогает растущий экспорт.

Бренды Xpeng, Nio и Li Auto имеют определенное присутствие за рубежом, но основной рынок по-прежнему приходится на Китай. В июле Xpeng поставил 38 027 автомобилей (снижение на 5,2 процента к июню), Nio — 35 934 единицы (спад на 11,5 процента), а Li Auto — 30 468 машин (меньше на 1,4 процента).

Крупнейший в мире рынок электромобилей после многолетнего роста начинает сокращаться. Консалтинговая компания AlixPartners прогнозирует, что к концу 2026 года общие продажи новых автомобилей в Китае упадут на 10 процентов, до 24,6 миллиона единиц.

На снижение спроса повлияло решение властей урезать субсидии. В первой половине года при покупке любого нового автомобиля государство предоставляло 15 тысяч юаней (около 180 тысяч рублей). Позже сумму сократили на треть: теперь компенсация составляет 10 процентов от цены машины, но не более 10 тысяч юаней (около 120 тысяч рублей).

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