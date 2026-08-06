Женщина узнала об изменах мужа благодаря странному жужжанию

«Лента.ру»: Женщина узнала об изменах мужа благодаря жужжанию спрятанного телефона

Пользовательница Reddit с ником EmbarrassedPie5508 рассказала, как узнала об изменах мужа благодаря странному жужжанию, которое доносилось из его рабочей сумки. Как выяснила «Лента.ру», в ней был спрятан второй смартфон.

«Мы вместе 15 лет, в браке — 11. У нас устоявшаяся жизнь, есть ребенок и ипотека. В начале этого года мне предложили серьезную работу, предполагавшую переезд в другой город. Мы оба состоявшиеся специалисты, и это стало предметом долгих обсуждений, длившихся около двух месяцев. Разговоры были конструктивными, без серьезных ссор. В итоге мы не переехали, и я отказалась от работы, пусть это и была вакансия мечты, но я понимала, что нам было бы трудно адаптироваться», — написала женщина.

Однако в один из вечеров она услышала жужжание в его рабочей сумке. Это оказался второй телефон мужа, о существовании которого она и не догадывалась. Когда супруг спустился к ней, женщина спросила, что это значит.

«По его лицу стало понятно все. Оказалось, что он изменяет мне уже больше года. И одна из причин, по которой он не хотел переезжать, заключалась в том, что он не желал расставаться со своей любовницей. Я не знаю, что делать. Ребенок на ночевке у моей сестры. Муж в отеле. Я дома одна, и мне нужно многое осмыслить», — заключила женщина.

Ранее сообщения с потерянного телефона мужа привели жену на порог дома его любовницы. Правда, поначалу она заподозрила у своего супруга психическое расстройство.