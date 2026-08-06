Сексолог назвала главный принцип женского оргазма

Сексолог Блейлок-Солар назвала правильное возбуждение секретом оргазма у женщин

Сексолог Де-Андреа Блейлок-Солар рассказала, почему у мужчин не всегда получается доставить удовольствие женщине в постели. Секрет женского оргазма она назвала изданию Men's Health.

По мнению сексолога, главная ошибка заключается в том, что мужчины слишком рано переходят к проникновению и не ждут, когда тело партнерши будет готово к этому. «Итак, краткий урок биологии: когда женщина возбуждается, кровь приливает к клитору, вызывая его набухание, точно так же как это происходит при эрекции», — рассказала она. Если это происходит, ткани становятся чувствительнее, но подготовка на этом не заканчивается.

Как отметила Блейлок-Солар, помимо этого во время возбуждения во влагалище появляется смазка, а влагалищный канал удлиняется и становится шире, чтобы быть готовым к проникновению. Эксперт предупредила, что если пропустить один из этапов, женщина будет не полностью возбуждена, что вполне может привести к болезненным ощущениям и отсутствию удовольствия.

Ранее сексолог и психотерапевт Бекки Крепсли-Фокс рассказала, как женщины относятся к мужским стонам в постели. По ее словам, большинству нравятся такие проявления эмоций, поскольку они показывают, что партнеру происходящее доставляет удовольствие.