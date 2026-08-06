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07:50, 6 августа 2026 (обновлено: 07:52, 6 августа 2026)Интернет и СМИ

В Германии осудили слова Зеленского после российских ударов по Киеву

Welt: Вместо новых санкций против России Зеленскому нужно говорить о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву. Выступление журналиста опубликовано на YouTube.

Набар осудил слова Зеленского после российских ударов по Киеву и заявил, что ему нужно говорить о мире вместо новых санкций против Москвы.

«Я пересмотрел эту речь, он упомянул слово давление пять раз. <…> Хотя лучше бы он сказал, что предпочел бы закончить войну осенью или к концу года, перед украинскими послами со всего мира», — призвал он.

Ранее Зеленский прокомментировал ночную атаку на Киев и область. Он заявил, что удар был тяжелый. Украинский лидер также призвал Запад ввести новые санкции против России.

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